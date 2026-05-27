Жительница Удмуртии погибла, пытаясь спрятаться в теплице от урагана

По его словам, трагедия произошла на фоне мощного шторма, обрушившегося на Балезинский район.
«К сожалению, погибла женщина. От непогоды она пряталась в теплице на своём участке», — написал Ефимов в соцсетях.
Стихия нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре района. Повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных зданий и двух магазинов. На дороги упали более 60 деревьев и несколько столбов.
Также пострадали три школы и два детских сада — там повреждены кровли, заборы и выбиты стёкла. В местной больнице частично разрушена крыша пищеблока.
Из-за перебоев с электричеством без воды остались четыре населённых пункта, включая посёлок Балезино. Власти сообщили, что аварийные службы уже устраняют последствия непогоды, а электроснабжение постепенно восстанавливается.
Ранее удар стихии перенесли курорты Кубани. В некоторых районах ливни подтопили домовладения, автомобили и разрушили часть пляжной инфраструктуры.
