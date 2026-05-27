Шторм оставил без света около 12 тысяч жителей Свердловской области

По данным ведомства, без энергоснабжения остались 1,1 тысячи жилых домов, где проживают около 12 тысяч человек, включая более 2,8 тысячи детей.
Непогода затронула 35 населённых пунктов в 16 муниципальных образованиях региона.
В результате стихии пострадали два человека, один из них был госпитализирован. В МЧС уточнили, что ветер местами усиливался до 25 метров в секунду.
Также зафиксированы повреждения крыш четырёх зданий — двух частных домов и двух школ. Кроме того, в разных районах области повалены 25 деревьев.
Для ликвидации последствий аварий и восстановления электроснабжения привлечены 23 бригады районных электросетей. В работах участвуют 70 специалистов и 27 единиц техники.
Ранее в Пермском крае на пляже в Чайковском (берег реки Сайгатка) упавшее дерево насмерть придавило 17-летнюю девушку. Трагедия произошла на фоне сильного ветра, порывы которого в регионе достигали 22 метров в секунду.
