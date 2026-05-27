Помощника Мэттью Пэрри приговорили к трем годам пяти месяцам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Суд в американском штате Калифорния приговорил Кеннета Ивамасу, персонального помощника актера Мэттью Перри, к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за приобретение и введение актеру наркотического вещества, приведшего к его смерти. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
В ведомстве сообщили, что помимо тюремного срока 61-летнего Ивамасу обязали выплатить штраф в размере $10 тыс. Осужденный был личным помощником Пэрри с 2022 года и неоднократно вводил актеру наркотик кетамин, следствие установило, что он сделал ставшей смертельной для Пэрри инъекцию в октябре 2023 года.
Как отмечают в Минюсте, Ивамаса в августе 2024 году признал свою вину по обвинению в преступном сговоре с целью распространения кетамина. Он стал пятым и последним фигурантом по данному делу. Наибольший срок в рамках этого судебного разбирательства получила Жасвин Сангха, известная как «Королева кетамина» — за незаконную поставку наркотического вещества она была приговорена к пятнадцати годам тюремного заключения.
Тело Перри, умершего в возрасте 54 лет, нашли 28 октября 2023 года в его доме в штате Калифорния. Больше всего он запомнился зрителям по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994−2004). Согласно результатам токсикологической экспертизы, Перри проходил терапию кетамином для лечения психических расстройств более чем за неделю до своей гибели. Однако обнаруженное в его организме вещество было получено не в результате лечения.