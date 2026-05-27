Помощника Мэттью Пэрри приговорили к трем годам пяти месяцам тюрьмы

Тело Перри, умершего в возрасте 54 лет, нашли 28 октября 2023 года в его доме в штате Калифорния. Больше всего он запомнился зрителям по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994−2004). Согласно результатам токсикологической экспертизы, Перри проходил терапию кетамином для лечения психических расстройств более чем за неделю до своей гибели. Однако обнаруженное в его организме вещество было получено не в результате лечения.