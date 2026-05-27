В Ростовской области объявили беспилотную опасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ.
«В Ростовской области объявлена беспилотная опасность», — говорится в сообщении.
Жителей региона призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
