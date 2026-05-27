Неизвестные напали на машиниста на Ярославском направлении

На Ярославском направлении было совершено нападение на машиниста. Об этом в среду, 27 мая, сообщил Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
— На станции Щелково неизвестные напали на машиниста поезда № 6573 сообщением «Щелково — Москва — Ярославская», — говорится в публикации.
Уточняется, что машинист травмирован, ему вызвали скорую помощь. Поезд отменен.
25 мая школьник в возрасте 11 лет получил травмы на 607-м километре железнодорожной станции Алабушево в Подмосковье после того, как пытался залезть на электричку. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подростка доставили в больницу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
24 апреля сообщалось, что главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании обстоятельств нападения на инспектора по транспортной безопасности в подмосковной электричке.