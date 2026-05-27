Прятавшаяся в теплице от непогоды женщина погибла в Удмуртии

Женщина, которая пряталась в теплице от непогоды, погибла в Республике Удмуртия, порывистым ветром повреждены крыши 120 домов, побиты стекла окон пяти садиков и школ. Об этом в среду, 27 мая, сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов.
В республике был сильный ветер и дождь с градом. Больше всего пострадал Балезинский район, где ввели режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена РСЧС, уточнил он.
— Погибла женщина. От непогоды она пряталась в теплице на своем участке. Повреждены крыши, заборы и выбиты стекла в трех школах и двух садах района. В районной больнице пострадала одна из сторон кровли пищеблока, — написал Ефимов в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, в районе повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных домов и двух магазинов. Около 60 деревьев и несколько столбов повалены на проезжую часть.
По словам председателя правительства региона, из-за отключения электроэнергии четыре населенных пункта — поселок Балезино, деревни Кожило, Такапи и Кестым — остаются без воды.
В тот же день несколько человек в Екатеринбурге получили травмы из-за ураганного ветра — одного мужчину снесло вместе с металлическим забором.