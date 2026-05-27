РБК: замглавы Уралвагонзавода Семизорова арестовали по делу о растрате

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя генерального директора концерна «Уралвагонзавод» по спецтехнике Дмитрия Семизорова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами расследования.
По данным издания, 26 мая Семизорову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Уголовное дело расследует СК, оно было возбуждено 28 октября 2025 года и связано с исполнением гособоронзаказа, который в 2016 году реализовывал ЦНИИТОЧМАШ.
Как пишет РБК, по версии следствия, в июне 2016 года ЦНИИТОЧМАШ заключил контракт с ООО «ФСК Прогресс» на поставку климатического оборудования стоимостью 132,1 млн рублей, при том что фактическая цена техники составляла около 78 млн рублей. Разницу, превышающую 50 млн рублей, участники схемы, по версии следствия, похитили и впоследствии обналичили.
По данным источников издания, показания на Семизорова дали двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал, заявив в суде, что стал жертвой оговора. Защита просила избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий, ссылаясь на состояние здоровья, государственные награды и заслуги обвиняемого.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Семизорова под стражу до 26 июля, пишет издание.