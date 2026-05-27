РБК: замглавы Уралвагонзавода Семизорова арестовали по делу о растрате

По данным источников издания, показания на Семизорова дали двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал, заявив в суде, что стал жертвой оговора. Защита просила избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий, ссылаясь на состояние здоровья, государственные награды и заслуги обвиняемого.