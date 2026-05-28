В США взрыв резервуара с химикатами привел к загрязнению реки Колумбия

Негативного воздействия на качество воздуха в окрестностях и на систему питьевого водоснабжения в городе Лонгвью не выявили, отметил начальник местной пожарной службы Скотт Голдстин.

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Загрязняющие вещества были обнаружены в реке Колумбия после взрыва резервуара с химическими веществами в городе Лонгвью (штат Вашингтон). Об этом сообщил начальник местной пожарной службы Скотт Голдстин.

«Проверка подтвердила, что загрязняющие вещества попали вчера в реку Колумбия. Проводится дополнительное тестирование, которое позволит лучше понять масштаб и степень экологического ущерба. На данный момент не выявлено негативного воздействия на качество воздуха в окрестностях и на систему питьевого водоснабжения в Лонгвью», — сказал он на пресс-конференции.

Голдстин попросил местных жителей не приближаться к месту происшествия, где над ликвидацией последствий продолжают работать специалисты.

26 мая утром на целлюлозно-бумажном предприятии Nippon Dynawave Packaging в Лонгвью произошел внутренний взрыв резервуара с химическими веществами. Пострадали 7 сотрудников предприятия и один пожарный, два человека погибли, 9 человек остаются пропавшими без вести. В резервуаре находились порядка 600 тыс. галлонов (около 2,2 млн литров) химического раствора белый щелок, который используется для варки целлюлозы. По оценкам специалистов, в резервуаре все еще может быть около 25 тыс. галлонов химиката (94,6 тыс. литров).

