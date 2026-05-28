В США взрыв резервуара с химикатами привел к загрязнению реки Колумбия

26 мая утром на целлюлозно-бумажном предприятии Nippon Dynawave Packaging в Лонгвью произошел внутренний взрыв резервуара с химическими веществами. Пострадали 7 сотрудников предприятия и один пожарный, два человека погибли, 9 человек остаются пропавшими без вести. В резервуаре находились порядка 600 тыс. галлонов (около 2,2 млн литров) химического раствора белый щелок, который используется для варки целлюлозы. По оценкам специалистов, в резервуаре все еще может быть около 25 тыс. галлонов химиката (94,6 тыс. литров).