Приставы взыскали с Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску Екатерины Мизулиной. Об этом в среду, 27 мая, сообщила глава Лиги безопасного интернета.

— Приставы взыскали с Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства, — написала она в Telegram-канале.

Мизулина рассказала, что эти средства будут направлены в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов спецоперации.

14 октября 2025 года московский городской суд одобрил решение другой инстанции о частичном удовлетворении иска о защите, чести и достоинства, который подала Екатерина Мизулина к блогерам Артемию Лебедеву и Юрию Дудю*.

В своем иске она требовала от блогеров удалить из своих видео фрагменты, которые порочат ее честь. Суд встал на сторону главы Лиги безопасного интернета. Также Мизулина требовала взыскать с них 10 миллионов рублей, но это ходатайство отклонили. Лебедев должен выплатить 300 тысяч рублей компенсации, а Дудь* — 200 тысяч, а также 77 тысяч рублей на судебные расходы. Мизулина пообещала, что переведет деньги на поддержку военных, которые выполняют задачи в рамках СВО.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

