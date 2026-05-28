Приставы взыскали с Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

В своем иске она требовала от блогеров удалить из своих видео фрагменты, которые порочат ее честь. Суд встал на сторону главы Лиги безопасного интернета. Также Мизулина требовала взыскать с них 10 миллионов рублей, но это ходатайство отклонили. Лебедев должен выплатить 300 тысяч рублей компенсации, а Дудь* — 200 тысяч, а также 77 тысяч рублей на судебные расходы. Мизулина пообещала, что переведет деньги на поддержку военных, которые выполняют задачи в рамках СВО.