Помощника Мэттью Перри приговорили к тюрьме по делу о смерти актёра

61-летний мужчина получил 3 года и 5 месяцев лишения свободы, а также обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.
По данным следствия, он неоднократно вводил актёру наркотическое вещество кетамин, а в октябре 2023 года сделал инъекцию, которая стала смертельной.
Мэттью Перри скончался в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Он был известен благодаря роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья».
Ивамаса признал вину по делу о сговоре с целью распространения запрещённых веществ ещё в августе 2024 года. Он стал последним из пяти фигурантов расследования. Наиболее суровое наказание ранее получила Жасвин Сангха, известная как «Королева кетамина» — ей назначили 15 лет тюрьмы за незаконные поставки вещества.
