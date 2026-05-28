Помощника Мэттью Перри приговорили к тюрьме по делу о смерти актёра

Суд в Калифорнии приговорил личного помощника актёра Мэттью Перри Кеннета Ивамасу к тюремному сроку. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Источник: Life.ru

61-летний мужчина получил 3 года и 5 месяцев лишения свободы, а также обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.

По данным следствия, он неоднократно вводил актёру наркотическое вещество кетамин, а в октябре 2023 года сделал инъекцию, которая стала смертельной.

Мэттью Перри скончался в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Он был известен благодаря роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья».

Ивамаса признал вину по делу о сговоре с целью распространения запрещённых веществ ещё в августе 2024 года. Он стал последним из пяти фигурантов расследования. Наиболее суровое наказание ранее получила Жасвин Сангха, известная как «Королева кетамина» — ей назначили 15 лет тюрьмы за незаконные поставки вещества.

