Замглавы «Уралвагонзавода» арестован по делу о растрате 50 млн рублей

По версии следствия, в июне 2016 года ЦНИИТОЧМАШ заключил контракт с ООО «ФСК Прогресс» на поставку климатического оборудования. Сумма контракта составила 132,1 миллиона рублей. Однако реальная стоимость техники была почти вдвое меньше — около 78 миллионов рублей. Разницу — более 50 миллионов — участники схемы, по данным следствия, похитили и обналичили.