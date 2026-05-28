Суд в Москве приговорил трех женщин, отдавших своих детей, к условному сроку

Суд в Москве приговорил к 3,5 года условно трех женщин, которые отдали своих детей. Об этом в среду, 27 мая, сообщил канал РЕН ТВ.
Уточняется, что в 2019 году Гулия Муртазина, Зухра Минигалеева и Аурика Долич родили детей и, не желая их оставлять, отдали младенцев многодетной матери Юлии Логиновой и Наталье Патоке. Они организовали приюты для беременных женщин, которые не хотели оставлять детей, и регистрировали малышей по подложным документам как своих.
Уголовное дело о торговле детьми возбудили 16 октября 2023 года. Всего по нему проходят 19 фигурантов, среди которых три многодетных матери. У Логиновой на иждивении находятся 15 детей.
Результаты ДНК-тестов подтвердили продажу четырех мальчиков и трех девочек, которых при помощи Патоки усыновила и удочерила Логинова.
Расследование этого дела завершили в начале июля 2025 года. Следственный комитет РФ передал дело в прокуратуру для дальнейшего утверждения обвинительного заключения. О том, как родилась идея торговлей детьми фигурантами, и другие случаи продажи младенцев — в материале «Вечерней Москвы».