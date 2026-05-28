Жителю Чугуевского округа грозит суд за самодельный пистолет и наркотики

Обвинительное заключение по делу утвердил районный прокурор. Мужчине вменяют незаконную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хранение наркотических средств в крупном размере.
По версии следствия, в начале 2026 года фигурант организовал сбыт самостоятельно изготовленного оружия. Во время встречи с участником оперативного мероприятия он передал покупателю оружие кустарного производства и патроны.
После задержания сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту проживания мужчины. В доме были обнаружены несколько свертков с каннабисом.
На время предварительного следствия обвиняемый находился под арестом.
Материалы уголовного дела уже направлены в Чугуевский районный суд, где в ближайшее время начнется рассмотрение дела по существу.