Стрелявший из-за интим-видео с дочерью экс-мэр из ХМАО решил оспорить приговор

Экс-глава поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Сергей Грубцов, который устроил стрельбу, решил обжаловать семилетний приговор. Об этом в среду, 27 мая, сообщило издание Ura.ru.
Суд первой инстанции признал мужчину виновным в покушении и угрозах, а также незаконном лишении свободы, проникновении в жилище, хулиганстве и применении насилия к представителю власти.
— В декабре 2024 года Грубцов, вооруженный ружьем, ворвался в частный дом, выстрелил в потолок и потребовал сообщить, где находится несовершеннолетний сын хозяйки, — сказано в статье.
По данным источника, конфликт связан с распространением интимного видео с дочерью бывшего главы поселка.
20 мая Железнодорожный городской суд вынес вердикт по делу мужчины по фамилии Дьяков, который попытался задушить сотрудника полиции, а также выкручивал ему пальцы.