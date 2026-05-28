Россиян обманывают схемой с якобы отменой жилья: как действуют мошенники перед сезоном отпусков

Мошенники придумали новую схему с обманом россиян, запланировавших отпуска. Преступники направляют сообщения о якобы отмене бронирования жилья. Жертвы аферистов переходят по ссылке и вводят данные банковских карт. Так россияне лишаются средств. О схеме рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава в интервью ТАСС.
Он объяснил, что схема строится на создании паники. Эксперт напомнил о необходимости соблюдения цифровой гигиены. Он призвал внимательно проверять URL-адреса сайтов перед вводом каких-либо данных.
«Туристу приходит СМС якобы от сервиса бронирования с предупреждением об отмене заказа из-за ошибки оплаты. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, ведущей на сайт-клон для кражи банковских данных», — поделился Галактион Кучава.
Преступники перед летним сезоном начали обманывать фейковыми бронированиями загородных домов. Мошенники снимают красивые обзорные ролики про дачи и коттеджи в курортных регионах, предлагая очень низкие цены на аренду. Затем аферисты воруют данные граждан.