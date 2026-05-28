Россиян обманывают схемой с якобы отменой жилья: как действуют мошенники перед сезоном отпусков

Мошенники придумали новую схему с обманом россиян, запланировавших отпуска. Преступники направляют сообщения о якобы отмене бронирования жилья. Жертвы аферистов переходят по ссылке и вводят данные банковских карт. Так россияне лишаются средств. О схеме рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава в интервью ТАСС.