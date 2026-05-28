В Красноярском крае за сутки потушили 16 пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 28 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, накануне в Норильске на улице Строителей сгорела внутренняя обшивка контейнера на площади 24 квадратных метра. С огнем боролись восемь человек и две единицы техники. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание.
На акваториях края зарегистрировали одно происшествие: из водоема в четырех километрах от поселка Краснокаменск Курагинского округа спасатели извлекли тело мужчины. Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов.
