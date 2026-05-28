Мать маньяка Кийко заявила, что сын не сбегал из госпиталя, а числится пропавшим

Осужденный маньяк Андрей Кийко, который ранее отправился в зону спецоперации, числится пропавшим без вести, сейчас семья бойца готовится к судебному разбирательству для смены его правового статуса. Об этом в среду, 27 мая, расскала мать Кийко Светлана.
До этого СМИ сообщили, что мужчина совершил побег во время нахождения в госпитале. Другие источники утверждали, что осужденный якобы погиб. Светлана Кийко отвергла предположения о побеге сына из-под надзора.
— По поводу того, что Андрей сбежал — это чушь собачья. С декабря месяца он считается пропавшим, — заявила она «Известиям».
Женщина подчеркнула, что военная часть, с которой она поддерживает связь через посредников, информацию о дезертирстве сына не подтверждает.
— У меня справка есть, которую выдала военная часть, что он числится без вести пропавшим. С сегодняшнего дня надо подавать заявление в суд о признании его погибшим. Последняя дислокация в декабре 2025 года у него была Харьковская область, — сообщила Кийко газете.
Она намерена добиваться официального признания факта смерти сына в судебном порядке для получения соответствующих выплат.
На счету маньяка три убийства и 12 изнасилований. Многих своих жертв преступник сначала приглашал на свидания, потом нападал на них в парке Сосновка.