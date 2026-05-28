В Прикамье у пьяного водителя забрали мотоцикл

27-летний житель Кишертского района был задержан в состоянии опьянения за рулём мотоцикла, сообщила пресс-служба судебных приставов по региону.
Молодой мужчина направлялся в сторону Кунгура на мотоцикле, и был задержан сотрудниками ГИБДД. Проверка с помощью специального прибора показала, что водитель пьян.
Как оказалось, это не первый случай, когда нарушитель выезжает на дорогу будучи нетрезвым. Ранее он уже провёл 10 суток под арестом за аналогичное нарушение, однако выводы не сделал. С прошлого случая не прошло и года.
На этот раз суд оштрафовал нарушителя на 200 тысяч рублей и конфисковал мотоцикл WELS Х5 300. Судебные приставы предупредили мужчину, что если он не выплатит штраф в указанный срок, наказание может быть заменено на более строгое.