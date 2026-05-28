Новоуральский потрошитель убил 11 девочек и девушек и выдал себя рассказом о джипе

История Евгения Петрова — это мрачная хроника рубежа 1990-х и 2000-х, где индустриальный Урал, закрытый город, лесные дороги и просчеты расследования сложились в одну катастрофу. Она не о том, как преступник стал известен. Она о том, как дети и девушки исчезали слишком долго, как система слишком поздно увидела серию и как правда пришла только тогда, когда для 11 семей уже нельзя было ничего исправить.