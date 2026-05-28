Маленькая девочка вышла на дорогу и попала под машину в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска маленькая девочка пострадала в ДТП. Авария произошла 27 мая около 16:55 в 1-м Спринтерском переулке, сообщили в ГАИ Новосибирска.
По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулём Honda Fit двигалась со стороны улицы Достижения по улице без названия. В этот момент автомобиль наехал на ребёнка, который шёл по тротуару и вышел на проезжую часть.
«В результате ДТП пострадал пешеход — девочка 2021 года рождения. Характер травм уточняется», — сообщили в ГАИ Новосибирска.
На месте работал наряд ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.