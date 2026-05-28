Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска вечером 27 мая погиб мужчина. Его тело обнаружили у дома 170 по улице Петухова. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Информация о случившемся в полицию поступила, проводится проверка, — сообщили в ведомстве.
Подробности трагедии пока неизвестны. В обстоятельствах гибели мужчины предстоит разобраться правоохранителям.
