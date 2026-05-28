Грузовик разрушил мост: населенный пункт в России остался обрезан от остальной страны

В Приморском крае село Сиваковка на сутки оказалось отрезано от внешнего мира из-за обрушения моста, вызванного проездом грузовика с превышением допустимого веса. В связи с происшествием в Хорольском округе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Инцидент произошел 27 мая, когда водитель самосвала, перегруженного более чем в два раза, проехал по мосту на дороге «Хороль — Реттиховка — Арсеньев — Сиваковка». В результате этого мост не выдержал нагрузки и обрушился, изолировав село Сиваковка от «большой земли».
Для обеспечения связи с населением и доставки товаров первой необходимости была организована временная лодочная переправа. Местные власти сообщили, что благодаря этой переправе жители смогут получать необходимые продукты и услуги.
Кроме того, для защиты села от последствий чрезвычайной ситуации в районе дежурит автомобиль МЧС, который готов оказать помощь при необходимости.
Ситуация в Сиваковке остается под контролем местных властей, которые принимают все необходимые меры для устранения последствий обрушения моста и обеспечения безопасности жителей. Ведутся работы по восстановлению дорожного сообщения, однако сроки завершения ремонта пока не определены.