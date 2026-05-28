Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за разрушенного большегрузом моста в Приморье ввели режим ЧС

В Хорольском округе Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации после обрушения моста. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, причиной происшествия стал большегруз, который значительно превысил допустимую массу.

Обрушенный мост в Хорольском округе Приморского края. Видео © Telegram / Amur Mash.

Специалисты начали откачку воды из оросительного канала, чтобы оборудовать временный объезд. Власти также сообщили, что в село Сиваковка будут доставлять товары первой необходимости через переправу.

На месте дополнительно организовано дежурство сотрудников МЧС и спецтехники.

Ранее в восточногерманском городе Герлиц произошло обрушение жилого здания. Предварительной причиной ЧП называют детонацию бытового газа. Очевидцы сообщили, что сначала раздался громкий хлопок, после которого постройка рухнула.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше