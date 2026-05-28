В Хабаровске будут судить бизнесмена за неуплату 22 млн таможенных платежей

В Хабаровске перед судом предстанет 34-летний предприниматель, не уплативший 22 млн таможенных платежей за ввоз никотиносодержащей продукции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С мая 2024 по февраль 2025 года, как установило следствие, горожанин, будучи директором компании, поставляющей из Китая никотиносодержащую продукцию, ввез партию без таможенного декларирования. Вину он признал и ущерб возместил.
— Хабаровчанин обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ). Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
