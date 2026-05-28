Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске будут судить бизнесмена за неуплату 22 млн таможенных платежей

Он не задекларировал никотиносодержащие товары.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске перед судом предстанет 34-летний предприниматель, не уплативший 22 млн таможенных платежей за ввоз никотиносодержащей продукции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С мая 2024 по февраль 2025 года, как установило следствие, горожанин, будучи директором компании, поставляющей из Китая никотиносодержащую продукцию, ввез партию без таможенного декларирования. Вину он признал и ущерб возместил.

— Хабаровчанин обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ). Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Напомним, в России запретили продавать табак на остановках общественного транспорта.