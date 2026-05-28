13 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Китае

Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса в китайской провинции Хэнань унесло жизни 13 человек, ещё трое пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что авария произошла в четверг в 02:40 по пекинскому времени (21:40 мск среды) в окрестностях города Наньян. Микроавтобус, рассчитанный на перевозку 9 пассажиров, столкнулся с полуприцепом.
Министерство общественной безопасности КНР направило на место происшествия рабочую группу для выяснения обстоятельств ДТП.