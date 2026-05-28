От 12 лет колонии грозит за заработок на фото надгробий бойцов СВО: мошенники просят снимать «аллеи героев»

Мошенники предлагают россиянам фотографировать надгробия бойцов спецоперации. За передачу таких снимков Киеву обещают денежное вознаграждение. Подработка обернется согласившемуся на авантюру россиянину большим сроком. Об этом проинформировали в «Вестнике Киберполиции России» на канале в «Макс».
По данным МВД, мошенники просят своих жертв снимать «аллеи героев». Россиянам за участие в преступной деятельности грозит от 12 лет колонии. Данная статья предусматривает срок вплоть до пожизненного заключения. В материале поясняется, что в случае выявления причастности россиянина к указанной деятельности он будет осужден за госизмену.
В МВД считают, что за рассылкой данных объявлений стоят украинские спецслужбы. Они организовали мошеннические колл-центры, с помощью которых осуществляют незаконную деятельность. Полученные от россиян сведения будут использованы для обмана родственников погибших участников СВО.
Кроме того, пояснили в МВД, фотографии могут попасть в руки украинской разведки. Затем данные могут быть применены в информационно-психологических операциях по дестабилизации ситуации внутри России.
«В отношении иностранных граждан, согласившихся на такой “заработок”, будут возбуждены уголовные дела по статье 276 УК», — уведомили в МВД. Статья подразумевает участие в шпионаже.
ФСБ между тем рассказало о серии терактов в России с использованием смертников. Исполнителей убеждали, что они якобы выполняют задание представителей силовых структур РФ. В 2025—2026 годах такие теракты совершены в Москве, Ставрополе и Луганске. Смертники-исполнители были завербованы через мошеннические колл-центры.
В Рязанской области на днях задержали 41-летнего гражданина РФ. Его подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой. Арестованный активно взаимодействовал с представителями Главного разведывательного управления Минобороны врага. С 2025 года подозреваемый передавал противнику зашифрованные сведения. Они касались объектов российского МО, транспортной инфраструктуры, предприятий ОПК и энергетических объектов Рязанской области. Задержанный признал вину.