От 12 лет колонии грозит за заработок на фото надгробий бойцов СВО: мошенники просят снимать «аллеи героев»

По данным МВД, мошенники просят своих жертв снимать «аллеи героев». Россиянам за участие в преступной деятельности грозит от 12 лет колонии. Данная статья предусматривает срок вплоть до пожизненного заключения. В материале поясняется, что в случае выявления причастности россиянина к указанной деятельности он будет осужден за госизмену.