MSK1: Бизнесмен в Подмосковье забил собаку активиста вилами и разбил ему голову

В Московской области бизнесмен забил собаку активиста вилами, а ему самому разбил голову кирпичом. Об этом в среду, 27 мая, со ссылкой на пострадавшего Александра Половинкина сообщило издание MSK1.ru.
Инцидент произошел возле дома активиста и администратора Telegram-канала «Наше Пирогово» в деревне Пирогово Мытищинского района. По его словам, директор завода закончил дела на своем участке, взял вилы и направился на его территорию. Там он напал на немецкую овчарку, охранявшую двор, и забил ее на глазах у хозяина.
— Потом бизнесмен стал бить Половинкина кирпичом по голове, пока тот не потерял сознание. Очнувшись, он почувствовал сильную слабость и боль во всем теле. Окровавленную овчарку отвезли в клинику, но спасти ее не смогли, — сказано в статье.
Активист связывает нападение с личной неприязнью. Ранее он занимался благоустройством пожарного проезда, а директор завода нанял рабочих и разворотил сделанное.
Половинкин написал заявление в полицию по факту произошедшего.
