Рабочие восстанавливают водоснабжение в селе Гаровка-1 Хабаровского края

Аварийная бригада МУП «Куканское» работает над восстановлением горячего водоснабжения в селе Гаровка-1 в Хабаровском районе региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», коммунальной услуги местные жители лишились 27 мая из-за аварии на коммуникациях, которая произошла после проведения гидравлических испытаний в зоне хабаровской ТЭЦ-3.
Напомним, порыв подземного трубопровода произошёл в районе улицы Центральная. В результате без горячей воды остались четыре многоквартирных дома, школа и детский сад. К настоящему времени специалисты вскрыли дорожное полотно, удалили повреждённый трубопровод и уложили первую нитку нового водовода.
Сейчас специалисты аварийной бригады МУП «Куканское» монтируют вторую нитку трубопровода и производят сварочные работы. После завершения восстановительных процедур рабочие приведут в порядок нарушенное дорожное полотно и приступят к запуску системы горячего водоснабжения. Ранее сообщалось, что ремонт должен быть завершён до конца рабочей недели.
Напомним, в Хабаровске в Волочаевском городке с 4 по 10 июня 2026 года пройдут плановые проверки состояния тепломагистрали от котельной «Волочаевская». В период проведения работ горячую воду ограничат для потребителей ТМ-1 — блока 870 по улице Подгаева. За время отключения коммунального ресурса начисления пересчитают автоматически.