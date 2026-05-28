Новосибирец разобрал чужую машину ради ремонта своей

В Новосибирске перед судом предстанет 31-летний местный житель, обвиняемый в краже автозапчастей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По версии следствия, в апреле 2026 года мужчина искал детали для ремонта собственного автомобиля. Увидев во дворе точно такую же машину, он решил не тратить деньги, а снять необходимые запчасти с чужого транспортного средства.

Обвинение предъявлено по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба. Фигурант полностью признал вину, похищенное у него изъяли, а ущерб возмещен. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Первомайский районный суд Новосибирска.