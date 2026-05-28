Прокуратура проконтролирует устранение последствий урагана в Челябинской области

Прокуратура Челябинской области взяла на контроль устранение последствий урагана, который обрушился на регион вчера, 27 мая. Сильный ветер ломал деревья, валил рекламные щиты, срывал крыши домов, также пострадали автомобили, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, была повреждена кровля административного здания на улице Кожзаводской в Челябинске. «В ходе проверки будут установлены условия содержания указанного офисного здания, проконтролирован ход проведения в городе восстановительных работ со стороны ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и дорожных служб», — сообщили в прокуратуре.
Специалисты оценят действия организаций и своевременность ликвидации аварийных ситуаций.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что из-за штормового ветра часть Ленинского района Челябинска осталась без света. Непогода также на время лишила света и воды пять поселков Агаповского округа, а также в Сосновском округе ураган сорвал крышу с детской школы искусств.