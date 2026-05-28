Преподаватель одного из университетов Иркутска едва не лишилась 8 млн рублей

IrkutskMedia, 28 мая. 74-летняя жительница Иркутска чуть не лишилась 8 млн рублей под влиянием мошенников. Женщина собиралась обналичить все сбережения, однако хищение предотвратили сотрудники полиции и представители службы безопасности банка.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, работник банка связался с полицейскими и сообщил, что в организацию обратился клиент, который пытается снять большую сумму денег. Преподаватель одного из вузов хотела обналичить 8 млн рублей. Сотрудники вовремя заметили, что женщина находится под влиянием мошенников, и попытались ее отговорить. Иркутянка сказала, что средства ей требуются для ремонта квартиры.
Правоохранители оперативно прибыли в банк. Женщина сообщила, что уже в течение нескольких дней находится на связи с неизвестным. Изначально звонивший попросил назвать код из смс якобы для замены ключей от домофона. Пенсионерка выполнила требования, после чего получила уведомление о несанкционированном входе в личный кабинет на портале «Госуслуги» (12+).
Далее с ней связался лжесотрудник Росфинмониторинга. Мошенники сообщили, что гражданин недружественной страны оформил доверенность и от имени горожанки перевел деньги экстремистской организации. После этого с заявительницей связался лжесотрудник ФСБ, который рассказал, что для сохранности сбережений их нужно обналичить. Полицейские провели разъяснительную беседу с женщиной.
