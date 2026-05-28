ОПГ железнодорожников отдали под суд за взятки на 88 млн рублей в Иркутске

Дело, возбужденное по материалам ФСБ, расследовали сотрудники СК. В ближайшее время материалы поступят в суд.
По информации следствия, в 2021—2024 годах работники структурных подразделений крупной транспортной компании получили от руководителя коммерческой фирмы, занимающейся логистикой, незаконное вознаграждение — 88 миллионов рублей.
Эти деньги были платой за приоритетное предоставление права перевозить и сопровождать грузы, за быстрое обслуживание вагонов на станциях, а также за другие услуги, рассказали в областном главке СК.
В ведомстве отметили, что в группе практиковались меры конспирации, что позволило ее участникам долго скрывать преступления.
Объем уголовных дел приблизился к трем сотням томов, проведено 45 обысков и более 250 допросов, а также очные ставки и судебные экспертизы. Имущество обвиняемых на сумму свыше 30 миллионов рублей арестовано, добавили в Следственном комитете.