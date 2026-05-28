Пенсионеру из Комсомольска-на-Амуре вернули украденный мошенниками 1 млн рублей

В Комсомольске-на-Амуре 68-летнему пенсионеру вернули 1 млн рублей, который он перевел мошенникам, рассчитывая заработать на инвестициях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предложение о быстром заработке поступило горожанину от неизвестных весной прошлого года, он поверил и перевел деньги. Поняв, что его обманули, обратился в полицию, а в дальнейшем — в прокуратуру.
— Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами с лица, на счет которого они поступили. Суд взыскал 1,02 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, хабаровский таксист помог спасти пенсионерку от мошенников.