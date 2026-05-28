ФНС хочет признать банкротом осужденного экс-главу Хабаровского края Фургала

МОСКВА, 28 мая./ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) требует признать банкротом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который осужден по нескольким уголовным делам. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.
«Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС России № 7 по Омской области обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Фургала Сергея Ивановича несостоятельным (банкротом)», — сказано в документе. Дело о банкротстве будет рассматривать Арбитражный суд Хабаровского края. Заседание назначено на 16 июня.
Фургал был приговорен к 25 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей, а также за организацию преступного сообщества, осуществление незаконной предпринимательской деятельности, хищение денег путем мошенничества и легализацию похищенного имущества.