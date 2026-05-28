ФНС хочет признать банкротом осужденного экс-главу Хабаровского края Фургала

«Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС России № 7 по Омской области обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Фургала Сергея Ивановича несостоятельным (банкротом)», — сказано в документе. Дело о банкротстве будет рассматривать Арбитражный суд Хабаровского края. Заседание назначено на 16 июня.