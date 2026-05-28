Сотни мертвых акул выбросило на берег в популярном туристическом месте

Жительница Британии Полин Моррис во время прогулки по пляжу обнаружила сотни мертвых акул и других рыб, выброшенных на берег в Кармартеншире (Уэльс), сообщила газета Daily Star, материал которой перевёл aif.ru.
Это произошло 23 мая. 65-летняя женщина отправилась на пляж Пембри с тремя своими собаками. Там Моррис наткнулась на «ужасающее зрелище».
«Куча из туш заняла довольно большую территорию — рыба и акулы были запутаны в большой сети», — сказала британка.
Представитель организации, ответственной за охрану окружающей среды и регулирование природных ресурсов в Уэльсе (NRW), после получения сообщения осмотрел пляж, но не обнаружил никаких следов мертвых животных. Вероятно, их унесло обратно в море.
Кроме того, было выдвинуто предположение, что рыба являлась частью потерянного улова. В NRW также заявили, что уведомили о случившемся местные власти и компетентные организации.
Напомним, в середине апреля стало известно, что жители Ирландии обнаружили на берегу моря тушу гренландской полярной акулы, которая считается самым долгоживущим видом позвоночных животных. Туша находилась на пляже недалеко от населённого пункта Финисклин. Речь шла о самце, возраст которого составил приблизительно 150 лет.