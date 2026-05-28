Сотни мертвых акул выбросило на берег в популярном туристическом месте

Напомним, в середине апреля стало известно, что жители Ирландии обнаружили на берегу моря тушу гренландской полярной акулы, которая считается самым долгоживущим видом позвоночных животных. Туша находилась на пляже недалеко от населённого пункта Финисклин. Речь шла о самце, возраст которого составил приблизительно 150 лет.