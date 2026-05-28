Жителя Челябинской области отправили в колонию за домашнее насилие

В Брединском районе мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ.
Из материалов дела следует, что в феврале 2026 года в ходе конфликта он угрожал сожительнице ножом. Женщина «с учетом обстоятельств и личности мужчины воспринимала высказанную угрозу реально».
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.