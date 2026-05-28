В Братске толпа выпускников запинала мужчину. В инциденте разбираются правоохранители

Инцидент произошел вечером 26 мая. В этот день в школах Братска проходили последние звонки. На кадрах видно, как группа празднично одетых выпускников с ленточками наносят ногами телесные повреждения мужчине. Что стало причиной конфликта, неясно — очевидцы сообщают, что зачинщицей драки стала одна из девушек.
В настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося и устанавливаются участники конфликтной ситуации, — отмечается в сообщении полиции Братска.
Свою проверку также начала прокуратура.