Стало известно, как заразилась омичка, умершая от бешенства в Тюкалинске

Третий смертельный случай в результате заражения бешенством в Омской области произошел после укуса человека собакой. Напомним, печальную статистику в мае пополнила женщина, которую укусила дворовая собака в Тюкалинском районе. Подробности сообщил региональный минздрав в ответе на запрос редакции omsk.aif.ru.
Позже оказалось, что женщина ездила в район на заработки. После укуса пострадавшая уехала домой, к врачам обращаться не стала, а через некоторое время умерла.
В апреле аналогичные случаи зафиксированы в Русско-Полянском районе, где от инфекции скончался мальчик, укушенный соседским щенком, и в Павлоградском районе, где женщину оцарапала домашняя кошка.
Очаги бешенства всё чаще стали находить в Омской области с осени 2025 года. За год было зафиксировано 38 очагов в разных районах. Однако за несколько месяцев текущего года вирус обнаружили уже в трёх десятках подсобных хозяйств по региону. Причём распространение бешенства фиксируют на разных территориях по всей области.
Управление Роспотребнадзора по Омской области ранее объявило предостережения ряду центральных районных больниц региона из-за невыполнения плана по вакцинации и ревакцинации против бешенства.