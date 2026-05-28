В Иркутске мошенника осудили за обман двух бизнесменов на 16 млн рублей

Суд назначил четыре года условно и штраф в 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор 44-летнему мужчине, который развел двух бизнесменов и заработал на этом больше 16 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, он признан виновным в двух эпизодах мошенничества.

Первый раз он сработал в паре с ранее судимым приятелем в 2021 году. К нему обратился лесозаготовитель, у которого возникли проблемы с полицией из-за контрабанды леса. Осужденный пообещал уладить вопрос за 6,3 миллиона рублей, которые якобы пойдут на взятки нужным людям. Никакого влияния на проверку у него не было, предпринимателя в итоге привлекли к ответственности, а деньги подельники поделили между собой.

— Второй раз он обманул уже другого знакомого. Тот вложил 30,5 миллиона рублей в майнинговую ферму в Усолье-Сибирском, а осужденный убедил его скинуть еще 10 миллионов якобы на увеличение мощности энергопотребления. В реальности никакого оборудования не закупали, все деньги ушли на личные нужды мошенника, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Обе аферы выявили сотрудники УФСБ. На суде мужчина признал вину, заключил досудебное соглашение и полностью вернул 10 миллионов по второму эпизоду. Суд назначил четыре года условно с испытательным сроком три года и штраф в 500 тысяч рублей. Его подельник по первому делу до суда не дожил, уголовное преследование в отношении него прекратили в связи с гибелью.