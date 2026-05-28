Дочь мертва, сын исчез: появились новые детали трагедии с детьми в Рязани

Вечер 24 мая для одной рязанской семьи превратился в настоящий кошмар. Супруги, вернувшись в свою квартиру, почувствовали неладное ещё на пороге. Тишина была слишком подозрительной.
Зайдя внутрь, они обнаружили тело 15-летней дочери. Девочка лежала в одной из комнат с явными признаками насильственной смерти. Родители были в шоке. А затем выяснилось ещё более страшное: их 17-летний сын, который оставался с сестрой наедине, бесследно исчез.
Одноклассник убитой Егор (имя изменено) в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о семье, где произошла трагедия. Никто не мог представить, что за закрытыми дверями произойдёт нечто подобное.
Страшные детали: около 20 ножевых ранений и перерезанное горло.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На месте происшествия проведён осмотр, назначены судебные экспертизы. Местонахождение юноши до сих пор устанавливается, его проверяют на причастность к совершению преступления.
Официально подробности не разглашаются, но одноклассник погибшей рассказал шокирующие детали.
«Я её одноклассник, лично знаком с семьёй. Ей перерезали горло и нанесли около 20 ножевых ранений. Семья у них обычная, про отношения с братом она никогда не рассказывала. Мы с ней учились с 1 по 6 класс, сейчас она уже должна была 9 класс закончить. Она была доброй, общительной, обычная девочка», — рассказал Егор.
20 ножевых ранений — это не просто убийство, это расправа. Жестокая, кровавая, не оставляющая жертве ни единого шанса. Девочка, которая должна была заканчивать девятый класс, готовиться к выпускному, строить планы на лето, была зверски убита в собственном доме. И главный подозреваемый на данный момент — её собственный брат, который после расправы исчез.
Пророчество в соцсетях: что написала девочка перед смертью.
Школьница оставила перед смертью в социальных сетях статус, который теперь пользователи сети называют пророческим. Незадолго до трагедии она опубликовала строки, которые в свете произошедшего леденят душу:
«Забери с собой мою молодость, забери с собой, мне нечего терять».
Эти слова сейчас цитируют все, кто следит за историей. Что заставило подростка написать такое? Было ли это просто эмоциональное высказывание, подростковый максимализм или предчувствие скорой смерти? Неизвестно.
Но то, что эти строки оказались пророческими, заставляет содрогнуться. Молодость действительно забрали. И ей действительно нечего терять — потому что её уже нет в живых.
Брат-беглец: последний раз вышел в сеть накануне.
Местонахождение её брата до сих пор не установлено. В последний раз он был в сети накануне трагедии — днём 23 мая. После этого его следы теряются. По официальной версии, вечером после отъезда родителей брат и сестра позвали в гости друзей. Что именно произошло дальше, пока не знает никто, кроме тех, кто был в той комнате.
Следователи проверяют все версии: от внезапной ссоры до заранее спланированного убийства. Но главный вопрос остаётся без ответа: где сейчас 17-летний подросток? Скрывается ли он, боясь наказания? Или с ним тоже что-то случилось? Пока что правоохранители и волонтёры прочёсывают город, но результатов нет.
Что известно о семье.
Предварительно, девочка училась в одной из школ в районе Горрощи, и они с братом были не единственными детьми в семье. Кроме них, есть ещё две дочери и сын — они совершеннолетние. То есть в семье росло пятеро детей. Старшие уже отдельно, младшие — 15 и 17 лет — оставались дома.
Знакомые описывают семью как самую обычную. Никаких скандалов, криков, жалоб от соседей не поступало. Родители работали, дети учились. Никто и подумать не мог, что за этой обыденностью скрывается способность на жестокое убийство.
Одноклассник Егор подтверждает: семья обычная, девочка была доброй и общительной, жалоб на брата никогда не высказывала.
Рязанская трагедия потрясла всех. 15-летняя девочка убита с особой жестокостью. Её брат, который находился с ней в одной квартире, исчез. Друзья, которые, возможно, были свидетелями или участниками произошедшего, пока не дают показаний. Следствие только начинается, но уже понятно: эта история не оставит равнодушным никого.