Горящий мусорный полигон потушили в Комсомольске-на-Амуре

Пожарные и работники муниципальных предприятий Комсомольска-на-Амуре справились с возгоранием на местном мусорном полигоне, который произошёл сутками ранее. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для оперативной ликвидации пожара был создан специальный штаб, который возглавил мэр Города юности Дмитрий Заплутаев.
На тушении были задействованы более 20 самосвалов, на которых перевозился грунт для засыпки места возгорания, два бульдозера, два погрузчика, три экскаватора, три водовозки, два пожарных расчёта городского пожарного гарнизона и пожарный расчёт местного воинского гарнизона, специалисты управления ГОЧС администрации города.
Площадь возгорания к вечеру 27 мая достигла 20 гектаров. Тушение продолжалось и всю минувшую ночь. Сотрудники ГОЧС города организовали освещение на месте ликвидации пожара. Сегодня утром очаг возгорания на мусорном полигоне был локализован и потушен. В настоящее время открытого огня на свалке нет.
— Благодарю всех, кто приложил усилия для тушения пожара. Главной задачей было не допустить распространения огня, и это благодаря самоотверженной, слаженной работе было достигнуто. Работа оперативного штаба будет продолжена до полного обеспечения безопасности на полигоне, — написал в своём официальном канале в мессенджере MAX Дмитрий Заплутаев.