В Китае 13 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

Ранее на Камчатке произошло ДТП с бензовозом и несколькими автомобилями. Всё началось со столкновения бензовоза с легковым авто. Удар отбросил легковушку на соседнюю машину. Далее один из автомобилей перелетел через отбойник. Машина оказалась на встречной полосе и врезалась в другое транспортное средство.