В Китае 13 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

«13 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения перегруженного пассажирского микроавтобуса с грузовиком на участке скоростной автомагистрали в провинции Хэнань в центральном Китае рано утром в четверг», — говорится в публикации.
Столкновение произошло на участке дороги в городе Наньян. В момент аварии в девятиместном пассажирском микроавтобусе находились 16 человек. После ДТП министерство общественной безопасности КНР направило на место происшествия рабочую группу.
Ранее на Камчатке произошло ДТП с бензовозом и несколькими автомобилями. Всё началось со столкновения бензовоза с легковым авто. Удар отбросил легковушку на соседнюю машину. Далее один из автомобилей перелетел через отбойник. Машина оказалась на встречной полосе и врезалась в другое транспортное средство.
