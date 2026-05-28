Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае 13 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

По меньшей мере 13 человек погибли в КНР при столкновении переполненного пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Спасательные службы работают на месте происшествия.

Источник: Life.ru

«13 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения перегруженного пассажирского микроавтобуса с грузовиком на участке скоростной автомагистрали в провинции Хэнань в центральном Китае рано утром в четверг», — говорится в публикации.

Столкновение произошло на участке дороги в городе Наньян. В момент аварии в девятиместном пассажирском микроавтобусе находились 16 человек. После ДТП министерство общественной безопасности КНР направило на место происшествия рабочую группу.

Ранее на Камчатке произошло ДТП с бензовозом и несколькими автомобилями. Всё началось со столкновения бензовоза с легковым авто. Удар отбросил легковушку на соседнюю машину. Далее один из автомобилей перелетел через отбойник. Машина оказалась на встречной полосе и врезалась в другое транспортное средство.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.