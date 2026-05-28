RCN: в Колумбии из-за столкновений между боевиками погибли порядка 50 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая. /ТАСС/. Порядка 50 человек погибли в результате столкновений между двумя вооруженными группировками в центральной части Колумбии. Об этом сообщила радиостанция RCN со ссылкой на губернатора департамента Гуавьаре Йеисона Рохаса.
«Информацию, которой мы располагаем к настоящему моменту, мы получили от местных жителей и территориальных лидеров. Нас попросили помочь увезти тела из зоны. Они говорят о 48 погибших в результате столкновений между группировками Каларки и Ивана Мордиско, которые орудуют в этом районе», — приводятся слова губернатора на сайте RCN.
По данным радиостанции, столкновения продолжаются с 26 мая. Как сообщила армия Колумбии, в зоне были развернуты военные для «защиты гражданского населения, усиления безопасности, сохранения контроля над территорией и обеспечения соблюдения прав человека и международного гуманитарного права».