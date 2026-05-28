На озерах Челябинской области во время непогоды спасли 8 сапбордистов

На озерах Челябинской области во время непогоды спасли 8 сапбордистов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

По словам спасателей, резкое ухудшение погоды и сильный ветер 27 мая застали врасплох отдыхающих.

Так, на озере Тургояк специалисты Миасского поисково-спасательного отряда эвакуировали двух девочек на сапбордах, которых волной унесло на 300 метров от берега. На обратном пути помощь понадобилась еще и женщине с ребенком — их также доставили к берегу.

Еще один вызов поступил с озера Касарги: спасатели помогли двум женщинам на сапбордах, которых уносило ветром к центру водоема.

Аналогичная ситуация произошла и на озере Увильды, где кыштымские спасатели эвакуировали двух женщин на сапбордах примерно в четырех километрах от базы отдыха.