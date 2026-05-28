Серийный убийца Кийко пропал в зоне СВО и может быть признан погибшим

Осужденный серийный преступник Андрей Кийко, ранее отправившийся в зону СВО, числится пропавшим без вести. Об этом 27 мая «Известиям» сообщила его мать Светлана Кийко.
По ее словам, информация о побеге мужчины из медицинского учреждения не соответствует действительности. Ранее такие сообщения появились в соцсетях и ряде СМИ. Также распространялись сведения о возможной гибели осужденного.
Светлана Кийко заявила, что ее сын перестал выходить на связь еще в декабре 2025 года. По ее словам, именно с того времени он официально считается пропавшим без вести.
Женщина утверждает, что располагает справкой из воинской части, подтверждающей этот статус. Она также сообщила, что семья намерена обратиться в суд для официального признания Кийко погибшим.
По словам матери, последняя известная дислокация мужчины находилась в Харьковской области на территории, подконтрольной Киеву. Она считает невозможным побег из этой зоны и подчеркивает, что военная часть не подтверждает версию о дезертирстве.
Светлана Кийко заявила, что признание сына погибшим необходимо для оформления положенных выплат.
Андрей Кийко был осужден в 2008 году. Суд признал его виновным в двух убийствах, 11 разбоях и восьми преступлениях сексуального характера. Тогда он получил 22 года колонии.
В 2023 году мужчина признался еще в одном убийстве, после чего срок наказания увеличили до 25 лет колонии строгого режима.
