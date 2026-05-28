В башкирском лагере «Уральские зори» 16 детей заболели норовирусом

Судебные приставы приостановили на шесть дней работу оздоровительного лагеря «Уральские зори» в Башкирии после массового заболевания детей. Абзелиловский районный суд признал руководство учреждения виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Проверку в лагере начал Роспотребнадзор 21 мая, когда кишечной инфекцией заболели 16 воспитанников в возрасте от 11 до 15 лет, которые приехали на форум из Челябинской области. По данным ведомства, источником инфекции мог стать сотрудник столовой.
Эпидемиологическое расследование продолжается, угрозы распространения инфекции нет.