За ночь ПВО сбила 62 украинских беспилотника над регионами России

По данным ведомства, воздушные цели были сбиты над несколькими регионами страны, а также над акваторией Азовского моря.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении Минобороны.
А в ночь на 27 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
