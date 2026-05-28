В Казани полуторагодовалый ребенок провалился в дыру на детской площадке

В ЖК «Весна» Советского района Казани произошел несчастный случай на детской площадке. Полуторагодовалый малыш провалился в дыру и подвернул ногу. Мать ребенка обратилась с жалобой в Дирекцию парков и скверов, а затем и в прокуратуру.
Женщина рассказала, что после того, как площадку передали в муниципальное управление, за ней перестали следить и проводить ремонт. Опасные дефекты никто не устранял.
Прокуратура Советского района Казани провела проверку и подтвердила: игровое оборудование действительно содержалось с нарушениями требований безопасности. Ведомство внесло представление в адрес балансодержателя парка — МБУ «Дирекция парков и скверов города Казани».
После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения на детской площадке были устранены. Состояние игровых зон взято на контроль.