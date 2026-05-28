Мужчина пострадал в массовом ДТП на северо-западе Челябинске

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 131-Б по улице Чичерина.
Все произошло ночью 28 мая. Столкнулись Toyota Corolla, Lada Granta и «Газель», которыми управляли 32-летняя женщина и мужчины 1983 года рождения соответственно. От удара «Газель» опрокинулась на бок, водитель получил телесные повреждения.
Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Инспекторы ДПС призывают водителей не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности, учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия.