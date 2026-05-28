Глава ЛНР Пасечник: ВСУ ударили по гимназии в Сватово, идет помощь пострадавшим

В МИД РФ отметили, что киевский режим и его западные спонсоры продемонстрировали пренебрежение нормами международного гуманитарного права — Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989 года. Ведомство заявило, что этот теракт переполнил чашу терпения. В ответ на теракт киевского режима в Старобельске российская армия с 24 мая нанесла удары ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон» по центрам принятия решений, командным пунктам, а также по предприятиям военно-промышленного комплекса, которые использует Украина.