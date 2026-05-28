Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что украинские боевики 27 мая атаковали с помощью беспилотников Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. Есть погибший и пострадавшие.
Повреждение в результате атаки получило здание гимназии № 7 — удар пришелся по кровле. На момент удара детей в здании не было, отметил Пасечник. Еще один дрон попал в гражданский автомобиль: погиб 51-летний местный житель, двое пострадавших (мужчина и женщина) получили травмы разной степени тяжести. В Северодонецке беспилотник атаковал машину и здание коммунального предприятия, ранения получили три человека. Всем пострадавшим оказывается помощь.
В ночь на 22 мая украинские боевики совершили удар по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Погиб 21 студент. По словам президента Владимира Путина, атака была неслучайной. Глава государства подчеркнул, что удар по колледжу не может расцениваться иначе как теракт, поскольку речь идет об осознанной попытке истребления гражданского населения.
В МИД РФ отметили, что киевский режим и его западные спонсоры продемонстрировали пренебрежение нормами международного гуманитарного права — Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989 года. Ведомство заявило, что этот теракт переполнил чашу терпения. В ответ на теракт киевского режима в Старобельске российская армия с 24 мая нанесла удары ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон» по центрам принятия решений, командным пунктам, а также по предприятиям военно-промышленного комплекса, которые использует Украина.
Удар ВСУ по Старобельскому колледжу, унесший жизни 21 студента, вызвал возмущение по всему миру. Как писал KP.RU, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за эту атаку.